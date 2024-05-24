Кое-где бойцы ВСУ держат круговую оборону.

В начале 2023 года США передали Украине почти 200 боевых машин Stryker. Почти всю технику получила новая элитная 82-я десантно-штурмовая бригада украинских Воздушно-десантных войск. Сейчас они воюют в Волчанске.

Как пишет Forbes, это впервые, когда эти ББМ используются на поле боя, для которого были созданы. Речь идет о городских боях.

На фоне боев на севере Харьковской области начали ходить слухи, что 82-я десантно-штурмовая бригада спешит усилить гарнизон в Волчанске. Во вторник бойцы подтвердили свое развертывание на новых позициях. На видео с БПЛА и камер со шлемов видно, что украинские десантники вступают в бой в центре Волчанска. Один солдат даже выстрелил противотанковой ракетой из открытого верхнего люка "Страйкера".

Видео дня

"Задача заключалась в том, чтобы занять оборонительные позиции и сдержать врага", - сказал один из десантников в отдельном видео.

Городские бои в Волчанске

Как отмечается, бойцам на этих ББМ стоит избегать прямого боя с российской механизированной или танковой бригадой, особенно на открытой местности, где более тяжелые танки и гусеничные боевые машины могут применить свою превосходящую огневую мощь на большой дальности.

В прошлом году 82-я десантно-штурмовая бригада впервые вступила в бой против окопанных российских механизированных сил на открытых полях юга Украины. Бригада потеряла по крайней мере восемь своих ББМ, что аналитики Oryx смогли проверить.

Когда южный фронт стабилизировался, а россияне сосредоточили свои силы на востоке и севере городов, 82-я десантно-штурмовая бригада наконец получила возможность вести бои на выгодной местности.

Стремясь пройти через Волчанск, чтобы освободить путь в Харьков, новая северная группировка сил российской армии начала штурмы пехотой.

"Штурмовые группы, как правило, размером до взводов [до 40 военнослужащих], вступают в боевые действия с опорным пунктом перед объединением с другими штурмовыми группами. Это уменьшает потери при приближении к цели, но замедляет темп продвижения", - пояснили в Украинском центре оборонных стратегий.

Круговая оборона бойцов ВСУ

Взводы россиян были разбросаны по городской серой зоне в центре Волчанска, размывая линию фронта и заставляя экипажи украинских "Страйкеров" вести бой на 360 градусов.

"Мы держали круговую оборону. Они шли со всех сторон", - сказал один из десантников.

К счастью, Strykers подходит для кругового боя. Эти машины являются хорошими платформами для наблюдения и стрельбы, а благодаря датчикам и оружию, установленным сверху, оккупантам трудно подкрасться к ним.

Что еще важнее, каждый "Страйкер" несет целый отряд из девяти пехотинцев. Таким образом, группа из четырех ББМ может развернуть полный взвод из почти 40 пехотинцев, чего не могут тяжелые и менее вместительные гусеничные машины М-2.

По мнению журналистов издания, уже очевидно, что 82-я десантно-штурмовая бригада была готова к городскому бою в Волчанске. Продвинувшись на несколько километров на юг в первые дни наступления на севере, россияне наткнулись на усиленную украинскую оборону в центре города. Столкновение с мощным гарнизоном, в том числе с недавно прибывшими десантниками и их колесной техникой, почти полностью остановило продвижение вражеских сил.

"Есть признаки того, что российские войска продолжают проникать в леса и отдельные здания южнее, пытаясь закрепиться. Однако мы скептически относимся к их способности продвигаться глубоко [на] юг", - отметила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Бои за Волчанск

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силы обороны заставили врага значительно снизить активность на Харьковщине, а также частично вернули позиции, захваченные оккупантами. При этом он отметил, что вблизи северных границ с Харьковской областью враг развернул большую группировку войск.

Как сообщил основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев считает, что в Волчанске будут мясные штурмы в лоб, возможны волны обострений.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что в северную часть Волчанска, которая во многих точках находится в руинах, российские оккупанты пытаются залезать с разных сторон, а именно с севера, запада и востока. По его словам, сейчас ситуация в области является достаточно сложной.

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