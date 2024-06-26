Хотя номинально на складах Пентагона еще есть до трех тысяч этих машин, большинство из них годятся разве что на запчасти.

В США постепенно сокращается количество старой бронетехники, которую в теории может получить Украина. Представление о том, что на складах Пентагона есть тысячи бронемашин, готовых к бою, является мифом, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Аналитики ссылаются на недавний визит греческих военных в США, где они отобрали для себя 164 боевые машины пехоты Bradley из запаса техники, которая стояла на двух базах хранения. Часть этих машин США предоставят Греции бесплатно, часть - по льготной цене.

"Упомянутые 164 БМП Bradley для Греции хотя и удалось набрать, но для этого уже пришлось "перебрать" имеющиеся запасы уже на двух базах хранения", - отмечают аналитики.

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По подсчетам авторитетного статистического сборника The Military Balance, по состоянию на 2023 год Пентагон имел на своих базах хранения ориентировочно 2 тысячи M2 Bradley и ориентировочно 800 M3 Bradley. Однако, как отмечают в Defense Express, "надо сделать поправку" на то, что значительная часть этих машин частично разукомплектована и может выступать разве что донорами запчастей.

"Все вышеизложенное приводит к следующему выводу. Действительно, БМП Bradley на базах хранения в товарных количествах в США еще пока есть. Впрочем, доступный запас таких машин уже неумолимо исчерпывается", - говорят аналитики.

БМП Bradley на вооружении ВСУ

Как писал УНИАН, бронетехника РФ массово прои грывает на поле боя американским БМП Bradley. Одной из причин является то, что многочисленные потери бронетехники заставляют россиян использовать более старые и менее защищенные модели.

Также мы рассказывали, что на фронте боевая машина пехоты Bradley для противников является "очень лакомым кусочком", они на нее охотятся. У россиян есть специальные подразделения, которые выставляют на определенных участках, в основном на возвышенности, и они понимают, по какой дороге может ехать эта БМП, "просто ждут нашу машину для того, чтобы ее там "заптурить" или взорвать".

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