"Бредлисты" не захотят быть пехотинцами, поделился защитник Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и на фронте боевая машина пехоты Bradley для противников является "очень лакомым кусочком", они на нее охотятся.

У противников уже есть специальные подразделения, которые выставляют на определенных участках, в основном на возвышенности, и они понимают, по какой дороге может ехать эта БМП, "просто ждут нашу машину для того, чтобы ее там "заптурить" или взорвать", рассказал инструктор 1-го батальона 47-й бригады "Магура" Вооруженных сил Украины Олег Чаус (позывной "Азимут") во время интервью Radio NV.

"У нас двоякая ситуация (сложилась, - Ред.) - часто пехота не захочет быть механиком Bradley, потому что она понимает, что когда едет Bradley, по ней летит все, ее хотят остановить. А "бредлисты" не захотят быть пехотинцами, потому что они считают, что они более защищены в Bradley, и им там мало что угрожает", - сказал он.

Видео дня

"Азимут" отметил, что это "палка о двух концах". "Те, кто в ней (в БМП, - Ред.) работают, ею довольны. Тех, кого они вывозят, ребята, которых они вывозят, довольны, потому что они понимают, что это очень безопасная зона", - добавил Чаус.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит внимания

Напомним, в конце января прошлого года стало известно, что США отправили в Украину первую партию БМП Bradley. Украинская сторона получила более 60 единиц такой техники.

Позже - в последние дни февраля 2023-го, сообщалось, что в Германии завершилась подготовка первого украинского батальона, который оснащен этими американскими БМП.

Вас также могут заинтересовать новости: