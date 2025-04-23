Боевую машину пехоты разработали специалисты ХКБМ имени Морозова. Скорее всего, она существует в единственном экземпляре.

В сеть выложили новые фотографии тяжелой боевой машины пехоты БМП-55, над которой в 2000-х работали специалисты Харьковского конструкторского бюро по машиностроению. На них обратил внимание портал The War Zone.

На фотографиях можно видеть опытный экземпляр БМП. Видимых повреждений боевая машина не имеет. Других деталей (например, места съемки) представлено не было.

Известно, что БМП-55 изготовили на базе советского танка Т-55. Силовая установка находится в передней части корпуса. Вес машины (без вооружения) составляет 28,5 тонн. В состав экипаж входят три человека.

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В кормовой части БМП-55 размещена десантная аппарель, которая позволяет вести десантирование под прикрытием броневого корпуса машины и легко перемещать грузы и раненых внутрь боевого отделения. В десантном отделении можно разместить десять военных.

БМП-55 оснащена 12,7-мм пулеметом НСВТ, установленным в башне с дистанционным управлением. Предусмотрена возможность установки противотанковых управляемых ракет.

Лобовая броня БМП-55 должна выдерживать попадание снарядов калибра не менее 25-30 мм. Кормовая броня защищает от пуль калибром 14,5 мм бронебойного типа.

Статус проекта пока неизвестен. В теории Украина могла бы производить такие БМП, однако специалисты обращают внимание на важную ресурсную преграду, а именно - отсутствие необходимого количества шасси от Т-55 в пригодном к эксплуатации состоянии.

Украинская бронетехника - что интересного

В прошлом году УНИАН сообщил, что россияне нашли знаменитую украинскую боевую машину поддержки танков "Азовец", которая, скорее всего, также существует в единственном экземпляре. Оптика и вооружение у машины отсутствовали.

А недавно экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон рассказал о преимуществах украинского танка Т-84 "Оплот". По его словам, конструкция Т-84 не имеет некоторых недостатков танка Т-80. Это делает его более мощной и живучей машиной.

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