Боевую машину поддержки танков украинские инженеры построили на базе танка Т-64.

Российские силы обнаружили разработанную в Украине боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Азовец", которая получила широкую популярность задолго до войны. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает портал "Милитарный".

По словам самих россиян, боевая машина была закопана на территории базы "Азова": якобы, место показали жители окрестностей. Оптика и вооружение у машины отсутствовали.

БМПТ "Азовец" разработали в 2015 году, а испытывать машину начали в 2016-м. Ее создали на шасси танка Т-64. Масса боевой машины составляет примерно 41 т. В состав экипажа входит четыре человека: командир, два оператора-стрелка и механик-водитель.

Главным отличием машины можно назвать высокий уровень защиты. Его обеспечивает преемственность с танком, а также динамическая защита "Нож" (по другим данным украинские инженеры применили ДЗ "Дуплет").

Машина получила две 23-мм пушки ГШ-23. Кроме того, был показан вариант установки на нее дополнительного вооружения, состоящего из двух 7,62 мм пулеметов ПКТ. Запас хода по шоссе составлял 500 км.

Применение БМПТ на фронте - что известно

Ранее стало известно об использовании на фронте российских БМПТ "Терминатор-2". Они получили достаточно ограниченное применение в боевых условиях, однако сегодня уже есть подтверждение поражения таких машин.

Среди преимуществ БМПТ "Терминатор" называют неплохую защиту и широкие функциональные возможности. О том, на что именно способен этот тип боевой техники, вы сможете прочитать в нашем материале.

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