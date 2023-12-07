В то же время количество переданных бронемашин дипломат не назвал, однако отметил, что они уже в пути.

Австралия направила Украине дополнительную партию бронеавтомобилей MRAP Bushmaster. Об этом сообщил посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс.

Так, в Минобороны Украины поблагодарили Австралии за оказанную за время войны помощь. В ведомстве отметили, что в сентябре 2022 года эти бронемашины сыграли решающую роль в успешном контрнаступлении Сил обороны на Харьковщине.

"Несмотря на значительное расстояние между нашими странами, нас объединяют общие демократические ценности. Мы особенно благодарны за MRAP Bushmaster, которые были предоставлены украинской армии. В сентябре 2022 года Bushmaster сыграли решающую роль в успешном контрнаступлении на Харьковщине. Благодаря своей устойчивости к взрывам мин эта машина спасает жизни украинских воинов. Также для выполнения боевых задач важны маневренность и проходимость", – говорится в сообщении.

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В ответ на сообщение австралийский дипломат отметил, что больше этих машин "уже в пути".

"Мало что может поздравить с Рождеством близкого друга далеко за морями лучше спасения жизней. Мы гордимся признанием роли Bushmasters среди ключевой военной помощи, оказанной Украине. Еще больше уже в пути! Можете распаковать их до 25 декабря!" – написал Эдвардс в Twitter.

В то же время количество переданных бронемашин дипломат не назвал.

Помощь Украине от Австралии

В конце октября Австралия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли оборудование для разминирования и для борьбы с дронами. Общая стоимость этого пакета составляет 20 миллионов австралийских долларов (12,8 миллиона долларов США).

В июле стало известно, что Австралия отправит в Европу военный самолет-разведчик E-7A Wedgetail, чтобы помочь Украине. Он поможет в обеспечении раннего предупреждения о любых угрозах против шлюза гуманитарной и военной помощи.

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