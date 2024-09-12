СМИ раскрыли, какое оружие может реально помочь Украине отбивать атаки планирующих бомб, поражая "лучника".

Простого ответа на российские планирующие бомбы нет. Союзники по НАТО все еще обсуждают, как им противостоять, а официальные лица утверждают, что атаки украинских беспилотников могут быть лучшим вариантом.

Как пишет Defense One, пока Запад ищет способ помочь Украине остановить разрушительные атаки России планирующими бомбами, официальные лица и аналитики заявили, что просьба Киева использовать ракеты США не решит проблему, а другие методы также имеют недостатки.

ATACMS - не "серебряная пуля "

Боеприпасы, которые сбрасывает российская авиация, дешевые, но мощные. Каждый из них состоит из неуправляемой авиационной бомбы, которых у России много, к которой модернизирован комплект наведения стоимостью 30 000 долларов. Некоторые из них содержат достаточно взрывчатки, чтобы разрушить целые здания одним ударом.

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Ранее в этом году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сбрасывает до 3500 планирующих бомб в месяц. Украинские войска называют это оружие основной причиной продвижения России на востоке Украины.

В течение нескольких месяцев Украина просила разрешения США использовать тактическую ракетную систему армии ATACMS для нанесения ударов по российским аэродромам, с которых запускаются планирующие бомбы. В мае украинские парламентарии давили на официальных лиц США в округе Колумбия, после чего в июле последовало обращение Зеленского. В конце августа министр обороны Украины Рустем Умеров представил официальным лицам США список российских аэродромов и других целей в России, которые Украина хотела бы поразить из ATACMS.

Пока что США остаются невозмутимыми. 4 сентября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что ATACMS бесполезен, поскольку Россия вывела 90% своих реактивных самолетов, сбрасывающих бомбы, за пределы радиуса действия.

Официальный представитель страны-члена НАТО согласился, сказав, что вопрос о том, какое оружие является правильным для уменьшения ударов планирующих бомб, остается открытым.

Соединенные Штаты, Украина и их союзники продолжают обсуждать пути противодействия планирующим бомбам, по словам чиновника.

"Возможно, на самом деле лучше сосредоточиться на текущих вещах, которые Украина делает сейчас, с ударными беспилотниками большой дальности", - сказал чиновник.

В разговоре с журналистами 6 сентября после встречи с украинскими официальными лицами министр обороны США Ллойд Остин также предположил, что удары украинских беспилотников является лучшим решением. По его словам, Украина имеет "много возможностей" с точки зрения беспилотников, чтобы поражать цели в России.

Остин не привел прямо других аргументов того, что ATACMS может быть полезным для ударов по командным пунктам и другим целям, которые остаются в пределах досягаемости.

Украина несколько раз наносила удары по российским аэродромам с беспилотников, хотя непонятно, насколько эти удары были эффективными.

Джон Хоэн, ассоциированный политический исследователь аналитического центра RAND, согласился, что использование западных ракет против российских аэродромов вряд ли будет эффективным.

Во-первых, количество украинских западных ракет большой дальности является относительно ограниченным, сказал Хоэн. Между тем Россия рассредоточивает свои самолеты так, что на каждый самолет нужна ракета. По словам Хоэна, Украина также может использовать ракеты для атаки на российские взлетно-посадочные полосы, которые, вероятно, будут отремонтированы в течение нескольких дней или недель.

Что может помочь Украине?

Хоэн сказал, что лучшим подходом может быть отправка Украине более передовых ракет среднего радиуса действия "воздух-воздух" или AMRAAM - в частности, вариант AIM-120D - для сбивания российских самолетов до того, как они смогут сбросить свои бомбы.

AIM-120D, который производится только для армии США и отдельных союзников, имеет дальность полета 160 км. Украина уже получила несколько AMRAAM. Однако, кажется, это более старые варианты, такие как AIM-120B 1990-х годов.

США заявили, что со временем будут экспортировать новые AIM-120 в Украину. Вероятно, это AIM-120-C8-s, которые обозначаются как "экспортный" вариант, а не AIM-120D, которые предназначены для внутреннего использования.

AIM 120-C8 с идентичными характеристиками к более старому AIM-120-C-7 имеет меньший радиус действия, чем AIM-120D. Поставка этих ракет также продлится от трех до пяти лет.

Хоэн сказал, что предоставление Украине вариантов AIM-120D сопровождается проблемами. Это дало бы возможность потенциальным союзникам США внимательно ознакомиться с боевыми характеристиками одного из самых совершенных видов оружия противовоздушной обороны, а также снизило бы количество, доступное Соединенным Штатам в случае войны с Китаем. Сбивание самолетов в глубине российской территории также является политическим риском, добавил он.

"Это балансировка", - сказал Хоэн.

Украина имеет собственные планирующие бомбы

Еще в июне "Фокус" писал, что россияне уже признают опасность от корректируемых авиабомб украинского производства. Они считают, что ВСУ будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображения целей на спутники союзниками.

В Defence Express сравнили применение КАБов Силами обороны и оккупационной армией.

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