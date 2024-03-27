Аналитики отмечают, что производство "Циркона" дороже "Кинжала".

России крайне сложно изготавливать гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон". Кроме того, этот процесс дорогой и ресурсоемкий.

Как говорится в материале Defense Express, России было необходимо создать ее главный элемент - прямоточный гиперзвуковой двигатель, который позволяет "Циркону" двигаться на маршевом участке со скоростью в 5,5 Маха. К этому надо добавить решение таких технических задач, как перегрев корпуса, ориентирование и навигация в крайне экстремальных требованиях гиперзвукового полета.

В результате "Циркон" не может выполнить свою голову цель - прорыв противоракетной обороны. А для его принятия на вооружение минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" провернули самую большую аферу и фальсификацию.

Видео дня

За разработку, испытания и принятие на вооружение "Циркона" все получили деньги, премии, награды и повышения, а главное - заказы. В любом случае, как минобороны РФ, так и представители российского ВПК сделают вид, что ничего не произошло и продолжат тиражировать сказки о ракете, которой "нет аналогов". Аналитики издания прогнозируют, что РФ продолжит атаки "Цирконом".

"Циркон": цена и производственные мощности

Если сравнивать "Циркон" с Х-47 "Кинжал", который является твердотопливной ракетой, которая только ускоряется до гиперзвуковых скоростей, то ракета с прямоточным гиперзвуковым двигателем будет стоить в разы больше.

Как пишет издание, для понимания порядка цифр на разработку можно обратиться к опыту США с Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), ракеты с аналогичным прямоточным гиперзвуковым двигателем. Сейчас на создание только готового изделия, без учета параллельных базовых научных работ, Пентагон выделил Raytheon 985 млн долларов в 2022 году и еще 407,6 млн долларов в январе 2024 года.

К этой стоимости также надо добавить будущие для США расходы на подготовку серийного производства. А если брать все оценочные расходы по теме гиперзвукового вооружения, то Пентагон только на один 2023 год заложил на эти исследования и работы 4,7 млрд долларов.

"Один из методов оценки стоимости единицы вооружения с учетом затрат на ее разработку относительно "Циркона" продемонстрирует просто заоблачные цифры. В то же время цену за единицу без этого параметра также возможно сравнить со стоимостью экспериментальных ракет с аналогичными прямоточными гиперзвуковыми двигателями. В частности, в профильных американских изданиях существуют оценки цены испытательной ракеты X-51A Waverider в 11-20 млн долларов за единицу, при общей стоимости программы в 200 млн долларов, которая состояла из четырех пусков. Таким образом, в целом возможно довольно осторожно предположить, что в нынешних условиях для РФ стоимость 3М22 "Циркон" довольно легко может составлять с десяток миллионов долларов. А если учесть стоимость разработки разделенную на количество изготовленных, то возможно получить совсем астрономические цифры", - отмечают аналитики.

Некоторые украинские издания активно тиражируют оторванные от реальности оценки стоимости российских ракет, например, 13 млн долларов за крылатую ракету Х-101. В то же время точные показатели стоимости и даже шансы их найти невозможны, из-за полного засекречивания в РФ любых оборонных расходов еще в 2020 году.

Относительно количества ракет 3М22 "Циркон", которые может произвести враг, то на помощь в этом могут прийти данные от ГУР МОУ с оценкой производства Х-47 "Кинжал" на уровне 6 единиц по состоянию на лето 2023 года. Но на начальном этапе их производства в 2022 году за 10 месяцев было изготовлено всего 20 таких ракет, то есть по 2 в месяц.

"Учитывая то, что 3М22 "Циркон" дороже и ресурсоемче Х-47 "Кинжал", а также находится на стадии начального производства, можно предположить, что темп производства этих ракет еще меньше или эквивалентен и колеблется от одного десятка до нескольких десятков в год", - подытожили аналитики.

Россия атакует "Цирконами"

7 февраля и 25 марта россияне атаковали Киевскую область ракетами, которые эксперты определили как "Циркон".

По мнению специалистов, в отличие от "Кинжала", "Циркон" на самом деле может претендовать на звание "гиперзвуковой", ведь на финальной траектории полета он имеет скорость более 4 М.

Также анализ показал, что новую российскую ракету собрали из иностранных компонентов.

Вас также могут заинтересовать новости: