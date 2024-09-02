Высокоточное оборудование, которое передает норвежская компания, предназначено для производства 155-миллиметровых снарядов.

Правительство Норвегии подписало соглашение о передаче Украине артиллерийского производства и помощи в его оплате. Если Украина будет производить гаубицы и снаряды западного образца на своей территории, то она освободится от полной зависимости своих союзников на важнейших для нее огневых средствах. Таким образом Украина будет становиться все более самодостаточной в своей оборонной войне, пишет The Telegraph.

"Артиллерийское соглашение - это часть решения одной из самых больших проблем Украины, поскольку война России против страны продолжается уже третий год. Другая часть - местное производство современных самоходных гаубиц - была заключена в прошлом году", - отмечают в издании.

В частности высокоточное оборудование, которое передает норвежская компания Nammo, предназначено для производства 155-миллиметровых снарядов - стандартного калибра НАТО.

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В издании считают, что переход от артиллерии советского калибра к западным калибрам имеет много преимуществ, ведь 155-миллиметровый снаряд может иметь идеальный баланс между дальностью стрельбы - потенциально десятки километров и взрывной силой.

"Ситуация начинает меняться. Украинцам понадобится время, чтобы создать свой норвежский артиллерийский завод - и еще больше времени, чтобы расширить его. Для любой страны удовлетворить огромные потребности в боеприпасах в условиях такой интенсивной войны, как в Украине, - слишком сложная задача. Соединенные Штаты планируют увеличить производство 155-миллиметровых снарядов до 60 000 в месяц, или 720 000 в год. Это треть того, что нужно Украине", - подчеркивают в издании.

Соглашение между Украиной и Норвегией - что известно

Как сообщал УНИАН, Норвегия передала Украине лицензию на производство артснарядов 155 мм Nammo. Отмечается, что это уже вторая лицензия на производство снарядов 155 калибра в Украине - первой была лицензия от KNDS/Nexter.

"Мы всегда будем благодарны партнерам за помощь в виде снарядов, но еще больше мы благодарны за поддержку именно локального производства. Производить как можно больше снарядов в Украине важно как с точки зрения эффективности и логистики, так и с точки зрения экономики", - заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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