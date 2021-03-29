Украинские военные получили современную технику с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Казенное предприятие «Искра» изготовило и передало Вооруженным силам Украины новую радиолокационную станцию 35Д6М, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром», куда входит КП «НПК Искра».

Указывается, что военные получили современную технику с улучшенными тактико-техническими характеристиками: возросшей дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки и расширенными функциональными возможностями благодаря современным программным решением.

Как именно модернизировали РЛС

Отмечается, что предприятие «Искра» оснастило радар дополнительными выносными рабочими местами, что позволяет полноценно управлять станцией на расстоянии до 300 метров. РЛС может также, при необходимости, комплектоваться оборудованием для непосредственного взаимодействия с зенитными ракетными комплексами. Но самое важное - это способность 35Д6М работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

«Мы имеем многолетний опыт изготовления и модернизации станций типа 35Д6, 36Д6. Высококвалифицированные специалисты «Искры» обеспечивают постоянное техническое сопровождение работы РЛС в течение всего цикла эксплуатации станций как на территории Украины, так и за ее пределами. Это крайне важно для военной техники, которая круглосуточно и непрерывно находится на боевом дежурстве и помогает защищать воздушное пространство государства. Конструкторы нашего предприятия готовы выполнить работы по дополнительному оснащению или разработке уникальной версии радара с учетом потребностей заказчика», - сообщил главный конструктор обзорных радаров предприятия Дмитрий Семенов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров