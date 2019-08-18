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В Иране разработали аналог российского ЗРК С-300

06:29, 18 августа 2019
Оружие
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Комплекс представят в День национальной оборонной промышленности Ирана / Фото: IRNA

Об этом сообщает агентство IRNA.

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"Бавар-373 с дальностью поражения 200 километров и высотой полета 27 километров наделен большими возможностями, чем российский комплекс С-300", - говорится в сообщении.

Чиновники иранского министерства обороны ранее заявляли, что комплекс, изготовленный из иранских комплектующих, успешно прошла необходимые испытания. Он якобы существенно отличается от аналогичных американских и российских моделей с точки зрения пусковых установок, радара и ракет.

Бригадный генерал Касем Такизаде пообещал, что новый ракетный комплекс официально представят 22 августа – в День национальной оборонной промышленности.

Как сообщал УНИАН, российские ракеты класса «земля-воздух» захватили заголовки СМИ. Турция, вопреки протесту со стороны Запада, все равно купила системы С-400, в то время как старшие С-300 уже попали на вооружение многих стран включая режим в Сирии. Продолжаются общественные обсуждения в странах Персидского залива относительно того, стоит ли им тоже приобрести системы ПВО у Москвы.

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Теги: #Иран#ЗРК#С-300