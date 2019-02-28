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Иран показал новую ракету для своих подлодок (видео)

14:19, 28 февраля 2019
Оружие
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Иран вооружит свои субмарины Ghadir новыми ПКР / Wikipedia

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Как сообщает “Jane`s 360”, пуск ракет, видимо, состоялся в рамках иранских морских учений «'Velayet 97».

Как сообщило иранское агентство Fars News, в ВМС Ирана заявили, что новые ракеты смогут использовать и новые подлодки класса Фатех (Fateh).

Новая ракета была разработана в рамках проекта Jask-2 и основана на новой ракете Nasr/ Последняя, в свою очередь, является иранской версией китайской ракеты C-704.

Ранее издание Business Insider писало, что Иран скопировал ядерные ракеты Х-55 времен СССР.

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Теги: #Иран#ракеты#флот