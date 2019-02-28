Иран показал новую ракету для своих подлодок (видео)
14:19, 28 февраля 2019Оружие
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Пуск ракет, видимо, состоялся в рамках недавних иранских морских учений.
Иран вооружит свои субмарины Ghadir новыми ПКР / Wikipedia
ВМС Ирана 24 февраля показали новую противокорабельную ракету, которую можно пускать с малых субмарин класса «Гадир» (Ghadir).
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Как сообщает “Jane`s 360”, пуск ракет, видимо, состоялся в рамках иранских морских учений «'Velayet 97».
Как сообщило иранское агентство Fars News, в ВМС Ирана заявили, что новые ракеты смогут использовать и новые подлодки класса Фатех (Fateh).
Новая ракета была разработана в рамках проекта Jask-2 и основана на новой ракете Nasr/ Последняя, в свою очередь, является иранской версией китайской ракеты C-704.
Ранее издание Business Insider писало, что Иран скопировал ядерные ракеты Х-55 времен СССР.
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