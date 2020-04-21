Пентагон ждет трехмесячная задержка закупок из-за пандемии
Пентагон ждет трехмесячное замедление выполнения основных программ закупки компонентов к оружию из-за пандемии COVID-19.
Об этом сообщает Janes.
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Вследствие чего Пентагон просит у Конгресса США миллиарды долларов в рамках поддержки в условиях коронакризиса.
Замедление заключается в ограничении или запрете в доступе к объектам и задержку или отмену поставок запчастей, необходимых для производства оружия.
В то же время эксперты утверждают, что неэффективность спровоцирована еще и самими работниками, которые отказываются появляться на работе из-за страха быть уволенными во время кризиса или инфицироваться COVID-19.
Как сообщал УНИАН, Пентагон заключил три контракта с американскими разработчиками по созданию проекта новой атомной электростанции для военных, которую можно транспортировать кораблем, самолетом или трейлером.