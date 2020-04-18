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США проектируют мобильные АЭС для своих военных

14:00, 18 апреля 2020
Оружие
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Мобильные атомные станции должны помещаться на борт военного самолета / defence-ua.com

Пентагон заключил три контракта с американскими разработчиками по созданию проекта новой атомной электростанции для военных, которую можно транспортировать кораблем, самолетом или трейлером.

Об этом сообщает Defense Express.

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Согласно пожеланиями Минобороны США, мобильная атомная станция с реактором мощностью от 1 до 5 МВт должна весить до 40 тонн и помещаться на борт военного самолета, а также нуждаться в минимальном количестве техперсонала и гарантировать полную радиационную безопасность.

Демонстрация первого пилотного проекта запланирована уже на 2023 год.

Как сообщал УНИАН, запорожские разработчики переоборудовали роботизированную платформу «Скорпион», предназначенную для разведки на фронте, на робота-копа.

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