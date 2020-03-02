Чиновники оборонного завода на Житомирщине закупили некачественные детали по завышенным ценам – СБУ

Из-за злоупотребления должностных лиц госпредприятия стоимость закупок запчастей неоправданно увеличилась на 750 тыс. грн.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц государственного предприятия «Житомирский бронетанковый завод» на злоупотреблениях с государственными средствами при закупке запасных частей сомнительного качества.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Согласно версии предварительного следствия, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру «Укроборонпрома», объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевской области.

«Во время проверки документации сотрудники СБУ установили, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры. В частности, к тендеру были допущены только два участника, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связан с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышены в 2,7-5 раз от закупочной стоимости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сертификаты на продукцию, по условиям тендера, также должны были соответствовать критерию производства в США. Вместо этого, документы имели признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.

По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается Вооруженным силам Украины.

Согласно предварительным данным расследования, из-за злоупотребления чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 тысяч гривен государственных средств.

Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области. Изъяты оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, которые касаются закупки и порядка использования деталей, компьютерной техники, а также почти 400 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству, начатому по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.