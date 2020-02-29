"Начнет вызревать под солнцем Аризоны": Кулеба поблагодарил США за подготовку для ВСУ новой партии Javelin

Минобороны США заключило контракт на производство ракетных комплексов Javelin для Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Соединенные Штаты Америки за еще одну партию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin для Украины.

Читайте такжеВ Пентагоне начали готовит для Украины новую партию смертоносных ПТРК Javelin

Об этом говорится в микроблоге Кулебы в социальной сети Twitter.

«Под солнцем Аризоны вскоре начнет вызревать новая партия Джавелинов для Украины. Спасибо нашим друзьям из США за несгибаемость нашего стратегического партнерства», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Министерстве обороны США заявили о заключении контракта на производство ПТРК Javelin, которые закупят Украина и еще ряд государств. Противотанковые ракетные комплексы будут собирать в Тусоне (штат Аризона). Планируется, что Javelin изготовят до 25 июня.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение относительно продажи Украине летального оружия, в частности Javelin.

2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А уже в апреле Javelin доставили в Украину.

2019 года Минобороны Украины заключило контракт на поставку 10 ПТРК Javelin и ракет к ним.