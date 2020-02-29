В Пентагоне начали готовить для Украины новую партию смертоносных ПТРК Javelin

Противотанковые ракетные комплексы для Украины и еще ряда государств будут собирать в Тусоне (штат Аризона). Планируется, что Javelin изготовят до 25 июня.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключило контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые закупят Украина и еще ряд государств.

Читайте такжеГосдеп дал добро: в США официально запустили процедуру продажи Украине смертоносных Javelin

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны США.

Согласно контракту, кроме Украины, Javelin будут производить для Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Турции.

Противотанковые ракетные комплексы будут собирать в Тусоне (штат Аризона).

Их производство будет стоить 18 млн 431 тыс. 215 долларов.

Ожидаемая дата завершения производства ПТРК - 25 июня.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности Javelin.

2 марта 2018 года Госдепартамент США принял решение о продаже Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А уже в апреле Javelin доставили в Украину.

В 2019 году Минобороны Украины заключило контракт на поставку 10 ПТРК Javelin и ракет к ним.