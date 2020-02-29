Катера "Бердянск" и "Никополь", которые ранее вернула РФ, прибыли на ремонт в Николаев

18 ноября Россия вернула их Украине через год содержания на оккупированной территории Крыма.

Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" Военно-морских сил Украины прибыли на ремонт в Николаев.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

В пятницу их заметили при переходе для прохождения судоремонта. Отмечается, что один из катеров осуществлял переход самостоятельно, другой шел на буксире.

"Вероятно, самостоятельно осуществлял переход малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" (P176), который в ходе захвата не был обстрелян в отличие от катера "Бердянск" (P175)", - говорится в сообщении.

С 20 ноября до начала февраля на кораблях проводились следственные действия и экспертизы, а также составлялся перечень имущества, снятого или похищенного россиянами.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

18 ноября РФ вернула Украине захваченный буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь". 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.