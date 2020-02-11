В НАТО анонсировали разработку систем обороны против новых российских ракет

Страны НАТО уже вкладывают средства в разработку систем обороны против новых российских ракет, включая 9М729 и гиперзвуковую "Авангард", заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

НАТО уже начало реагировать на разработку и развертывание Россией новых ракетных систем.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник, 11 февраля, перед заседанием министров обороны блока, которое пройдет в Брюсселе 12-13 февраля, сообщает DW.

"В четверг мы рассмотрим реакцию НАТО на вызов, который представляют новые ракетные системы России", - заявил Столтенберг, напомнив, что разработка и принятие на вооружение Россией ракеты 9М729 (по классификации НАТО-SSC-8) стали причиной прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "SSC-8 - только один из вызовов, стоящих перед нами. Поэтому мы обсудим наш ответ на целый ряд российских ракетных систем, как обычных, так и ядерных, как уже развернутых, так и находящихся в разработке", - уточнил генсек.

Он заявил, что 9М729 и другие российские ракеты, включая систему "Авангард", - это часть схемы поведения России в последние несколько лет. Речь идет о "значительных инвестициях в новые современные системы вооружения, как ядерные, так и обычные, добавил он.

"НАТО уже начало реагировать на это. Мы увеличили готовность наших сил, мы впервые в нашей истории разместили боеготовные войска в восточной части Альянса", - отметил Столтенберг. - Мы инвестируем в новые современные возможности, включая противовоздушную и противоракетную оборону".

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При этом лучшим ответом на новые российские ракеты генсек Альянса назвал эффективный контроль над вооружениями. По его словам, он позволит избежать новой великой гонки вооружений.

"Она будет опасной и дорогой", - предупредил Столтенберг. "Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия. У нас нет намерения разворачивать новые ядерные системы вооружения наземного базирования в Европе", - пообещал он.

Напомним, Россия утверждает, что ракета 9М927 не нарушает положений ДРСМД, подписанного в 1987 году между СССР и США, который ликвидировал целый класс ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров. В конце 2019 года в России заявили о принятии на вооружение гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". Идея гиперзвукового оружия заключается в том, чтобы обходить системы противоракетной обороны.