Российские бомбардировщики Ту-160 хотят вооружить гиперзвуковыми ракетами

Рассматривается возможность установки ракет "Кинжал" на Ту-160.

Номенклатура вооружений российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 пополнится гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, разработка проекта оснащения самолетов новыми ракетами должна завершиться до конца 2020 года.

Боеприпас, оснащенный твердотопливным ракетным двигателем, способен развивать скорость до 10-12 Махов на высоте 20 тысяч метров. На протяжении всего полета «Кинжал» может маневрировать в относительно узком пределе.

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Ракета может нести как обычную, так и ядерную боевую часть массой до 500 килограммов и поражать цели на дальности до 3 тысяч километров. «Кинжал» оснащен инерциальной системой наведения, а также системой наведения по сигналам ГЛОНАСС и оптической головкой самонаведения. В настоящее время штатными носителями ракеты являются модифицированный истребитель-перехватчик МиГ-31К и дальний бомбардировщик Ту-22М3.

В настоящее время по заказу Министерства обороны России ведется программа модернизации имеющихся бомбардировщиков Ту-160 до версии Ту-160М. В начале февраля текущего года первый полет совершил первый модернизированный Ту-160. Вероятно, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» будут оснащаться бомбардировщики Ту-160 по мере модернизации.