Россия спустила на воду субмарину "Волхов" для Тихоокеанского флота

Подлодка третьего поколения вооружена торпедами калибра 533 мм, минами и ракетными комплексами «Калибр».

Судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» в Петербурге спустило на воду подлодку проекта 636.3, которая получила название «Волхов».

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Об этом сообщает «РИА Новости». Отмечается, что контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.

В конце ноября на "Адмиралтейских верфях" состоялась церемония подъема флага на подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" - первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России. А 1 ноября на судозаводе заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан".

Ранее шесть таких подлодок было построено для Черноморского флота РФ.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека.

Суда вооружены торпедами калибра 533 мм, минами и ракетными комплексами «Калибр».

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