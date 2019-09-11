Эксперт нашел на фото самую секретную российскую атомную подлодку

Подлодка К-329 "Белгород" - это самая длинная подводная лодка в истории человечества.

Эксперт нашел на фотографии новую секретную российскую атомную субмарину К-329 «Белгород».

Внимание на фото обратил портал Covert Shores.

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Отмечается, что на переднем плане на фотографии запечатлен тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской». Срок его эксплуатации близится к завершению, поэтому 16 августа информагентство ТАСС опубликовало несколько превосходных фото ТК-208 в высоком разрешении.

Но наибольший интерес вызывает субмарина на заднем плане. Речь идет о К-329 «Белгород», которую раньше можно было видеть лишь частично, либо на спутниковых снимках, дающих только общее представление о размерах лодки. К слову, это самая длинная подводная лодка в истории человечества.

Как пишет Covert Shores, на новом фото можно впервые видеть полный профиль субмарины выше ватерлинии.

Напомним, К-329 «Белгород» является единственным представителем проекта 09852. Лодка выступает как носитель подводных аппаратов типа «Посейдон» - беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой и способного доставлять к берегам вероятного противника ядерный заряд сверхбольшой мощности. По мнению экспертов, его подрыв может привести к появлению обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и других разрушительных последствий.

На данный момент субмарину К-329 «Белгород» все еще достраивают. В июле текущего года стало известно, что уже в 2019-м году планируют спустить на воду субмарину проекта 09851 «Хабаровск», которая должна стать вторым (штатным) носителем беспилотных аппаратов «Посейдон». По словам источника из оборонно-промышленного комплекса, «Белгород» является испытательным носителем.

Как сообщал УНИАН, Россия спустила на воду атомную подводную лодку специального назначения, которая, как считают, способна нести подводные беспилотные аппараты, оснащенные ядерными зарядами.