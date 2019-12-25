Способна поражать цели в США: в Китае испытали баллистическую ракету

Это уже четвертые испытания JL-3 за последние два года.

Стратегическая субмарина военно-морского флота Китая провела испытательные стрельбы баллистической ракеты JL-3, которая способна нести ядерный заряд и поражать любые цели на территории Соединенных Штатов.

Читайте такжеВ Одессу зашел ракетный эсминец США (фото)Об этом пишет The Washington Times.

Отмечается, что запуск ракеты состоялся 22 декабря в Бохайском заливе у берегов северного Китая.

Это уже четвертые испытания JL-3 за последние два года.

За запуском баллистической ракеты следили американские спутники. Они установили, что ракета летела в сторону Запада. Источники детали запуска не сообщили, но отметили, что он прошел успешно.

Ранее УНИАН сообщал, как россияне сымитировали ракетный удар по эсминцу США в Черном море.