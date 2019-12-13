В США испытали запрещенную ракету – Россия отреагировала

Россия запуском баллистической ракеты США "встревожена".

Соединенные Штаты провели первое испытание баллистической ракеты наземного базирования.

Об этом в Twitter написал министр обороны США Марк Эспер.

«Воздушные силы США успешно испытали баллистическую неядерную ракету. Поздравляем объединенную команду за переход от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев», – написал Эспер.

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Глава Пентагона отметил, что военные приступили к испытанию после того, как США приостановили свои обязанности по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в феврале 2019-го.

В Госдуме РФ отреагировали на запуск.

«Нас это тревожит. Конечно, мы будем это учитывать», – заявил российским СМИ директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением Владимир Ермаков.

Ермаков утверждает, что Америка разрабатывала ракету давно, поскольку испытала ее сразу после выхода из Договора.

Как сообщал УНИАН, разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями.