Сенаторы США требуют ввести санкции против Турции из-за закупки российских С-400

Сенаторы обратились с официальным письмом к госсекретарю с призывом ввести санкции против Турции.

Сенатор от республиканцев Линдси Грэм и демократ Крис Ван Голлен обратились с официальным письмом к госсекретарю Майклу Помпео с призывом ввести санкции против Турции из-за запокупки российских ЗРК С-400.

Об этом со ссылкой на The Hill сообщает ТСН.

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Сенаторы напомнили Помпео его же заявления о том, что покупка Турцией в России зенитно-ракетных комплексов С-400 повлечет американские санкции: "В частности, вы говорили, что закон предусматривает санкции".

"Настало время применить закон. Если этого не сделать, это станет ужасным сигналом для других стран, что они могут пренебрегать законами США без последствий", - заявили в письме американские законодатели.

При этом Грэм и Ван Голлен отметили, что намерены соблюдать законодательство и требовать этого от администрации США.