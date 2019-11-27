Япония и Южная Корея перехватили российские бомбардировщики

На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождала пара истребителей F-15, F-16 Южной Кореи и F-2 Японии.

Япония и Южная Корея подняли в воздух свои самолеты для слежки за двумя российскими стратегическими бомбардировщиками над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ряд иностранных СМИ.

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«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождала пара истребителей F-15, F-16 Южной Кореи и F-2 Японии», – сообщили российским СМИ в Минобороны РФ.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не планирует покупать у России истребители Су-35.