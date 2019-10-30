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Турция отказалась от идеи покупать российские Су-35

10:04, 30 октября 2019
Оружие
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Турция не будет покупать российские Су-35 / фото: militaryarms.ru

Об этом сообщает DW со ссылкой на турецкое издание Haberler.

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Акар заверил, что утверждения о том, что Турция получит Су-35 ошибочны.

По его словам, Турция является партнером США по разработке истребителей F-35 и надеется на соблюдение своих прав.

Как сообщал УНИАН, информация о том, что власти Турции рассматривают возможность покупки российских истребителей Су-35, ранее появилась в некоторых местных СМИ.

Перед тем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают продажу Турции истребителей F-35 из-за приобретения ею ЗРК С-400 российского производства, поставки которых начались 12 июля. Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США.

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Теги: #Турция