Россия похвасталась перед американцами гиперзвуковым комплексом "Авангард"

Российская сторона утверждает, что "Авангард" будет поставлен на боевое дежурство в декабре этого года.

Российские военные показали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

Об этом сообщает российское агентство «ТАСС», ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.

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"В рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в период с 24 по 26 ноября 2019 года на территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком", - сообщили в российском ведомстве.

Российская сторона утверждает, что "Авангард" будет поставлен на боевое дежурство в декабре этого года.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком.

По данным открытых источников, боевой блок разработан "НПО машиностроения"и испытывался с 2004 года.Разработчики утверждают, что блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону. Путин впервые рассказал об этих ракетах в марте 2018 года.

В то же время. Западные СМИ писали, что Москва, скорее всего, очень переоценивает эффективность и полезность своего нового оружия.