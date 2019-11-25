Россияне при атаке на позиции ВСУ под Сизым применили новый вид боеприпасов - журналист (фото)

Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв.

Сержант 46-й десантно-штурмовой бригады был ранен бомбой с российского беспилотника у села Сизое Луганской области 17 ноября.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист, главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Внимание - россияне применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника. Характер ранений однозначно указывает на воздушный подрыв", - отметил он.

Также Бутусов процитировал сообщение информагентства Минобороны Украины: "Украинский защитник получил около 50 осколочных поражений по всему телу. Во время их удаления с помощью медицинского магнитного инструмента половина осколков не магнитилась. По словам военных медиков, это первый случай в их практике, когда поражающие элементы от снаряда имеют разную структурную основу. В основном их все удаляют магнитным инструментом или обычным способом. Сам раненый боец ​​рассказывает, что это был снаряд, который взорвался в воздухе на небольшой высоте, после чего мелкие осколки начали поражать личный состав, находившийся под эпицентром взрыва".

Ранее российские спецназовцы прибыли на оккупированный Донбасс для испытания нового вооружения.