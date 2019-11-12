Украинские миротворцы нанесли авиаудар по боевикам в Конго

После атаки Ми-24 боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей.

Украинские миротворцы нанесли воздушный удар с использованием штатного вооружения Ми-24 по боевикам в Конго.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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«Событие произошло на днях в районе Семулике, провинция Северное Киву, Конго. Представители бандформирования ADF (Allied Democratic Forses) открыли огонь в сторону одной из военных баз Миссии ООН», - говорится в сообщении.

Именно в этом районе экипажи Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН осуществляли сопровождение южноафриканского транспортного вертолета TP-1 Oryx.

«В ответ на наглые действия боевиков командованием Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго было принято решение о немедленном открытии огня в ответ. Получив соответствующий приказ об огневой поддержке наземных сил и координаты целей, пилоты украинских «двадцятьчетверок» нанесли воздушный удар с использованием штатного вооружения», - пояснили в Минобороны.

После атаки Ми-24 боевики прекратили огонь и отступили вглубь джунглей. В результате нападения бандформирования ни один миротворец не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в сентябре украинские летчики на Ми-24 нанесли огневые поражения по укреплениям боевиков в джунглях.