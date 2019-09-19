Украинские летчики на Ми-24 нанесли огневые поражения по укреплениям боевиков в джунглях (фото, видео)

Задачами украинских летчиков была воздушная разведка определенных районов и демонстрация силы.

Четыре вертолета Ми-24 украинского контингента в ДР Конго несут дежурство на аэродромах в городах Гома и Бени в режиме постоянной готовности для защиты гражданского населения от боевиков незаконных вооруженных формирований и сопровождения вертолетов Миссии ООН.

На днях в связи с обострением ситуации на юге Конго два экипажа Ми-24, которые находились в режиме ожидания на аэродроме Гома, были подняты по тревоге и направлены Миссией в район активизации группировок боевиков в провинции Южное Киву, передает пресс-служба Минобороны.

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На этот раз задачами украинских летчиков была воздушная разведка определенных районов и демонстрация силы.

"Во время выполнения этого задания мы обнаружили место расположения одного из незаконных вооруженных формирований", - рассказал командир одного из экипажей.

Также в конце июня экипажи Ми-24 были привлечены к проведению боевой операции Сил Миссии ООН под кодовым названием «Гера». Основной целью операции была ликвидация боевиков одного из НВФ в провинции Итури, которые долгое время терроризировали местное население и вызвали массовое переселение людей из этого района.

В течение двух дней после предварительной разведки расположения противника пара ударных вертолетов Ми-24 наносила удары по укрепрайонам повстанцев в джунглях Wago Forest.