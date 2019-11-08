Украинская РСЗО "Верба" принята на вооружение

Боекомплект "Вербы" состоит из сорока 122-мм реактивных снарядов.

Украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Верба" принята на вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом во время брифинге в Информагентстве Минобороны АрміяInform заявил начальник управления ВТП и формирования ГОЗ Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники полковник Владислав Шостак.

В этом году в ВСУ будут сформированы первые штатные подразделения, вооруженные РСЗО "Верба".

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Серийное производство РСЗО "Верба" осуществляется на Государственном предприятии "Шепетовский ремонтный завод".

РСЗО "Верба" была разработана ГП "Харьковское конструкторское бюро им. А.А. Морозова". Цифровые системы "Вербы" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме из кабины.

Боекомплект "Вербы" состоит из сорока 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 километров.

Перезарядка полного комплекта из 40 ракет осуществляется в течение 10 минут механизированным способом (с помощью транспортно-зарядной машины).

Масса "Вербы" составляет почти 20 тонн. Она способна развивать скорость до 85 км/час.

На "Вербу" установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Украина производит самостоятельно не только реактивную систему залпового огня "Верба", которая является украинской модернизацией БМ-21 "Град", но и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК).