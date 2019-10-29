Украина проведет боевые стрельбы из ЗРК на Херсонщине

Местному населению объясняют порядок действий с найденными после стрельб обломками ракет или БПЛА и предупреждают о запрете пребывания на территории полигона "Ягорлык" во время учений.

В Херсонской области 31 октября начнутся тактические учения с боевой стрельбой зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"С 31 октября по 4 ноября 2019 года на Государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины «Ягорлык» пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет к зенитным ракетным комплексам С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинские военные получили первую батарею мобильных минометов (видео)

Предварительно Воздушные силы ВСУ в установленном порядке зарезервировали район стрельб в акватории Черного моря возле побережья Херсонской области.

Также в районе проведения боевых стрельб ЗРК будет закрыто воздушное и морское пространство, о чем были направлены соответствующие предупреждения.

«В целях соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов предупреждено население окрестных сел о запрете пребывания на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или БПЛА", - говорится в сообщении.

Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проводятся с 2016 года. Единственный полигон «Чауда», который использовала Украины для этих целей, остался во временно оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН, 3 и 4 октября на Одесщине состоялись ракетные стрельбы, в связи с чем был ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря.