На Одесчине пройдут ракетные стрельбы – часть Черного моря закроют

Этот район стал традиционным для ракетных стрельб, здесь проходили испытания комплексов "Ольха" и "Нептун" на предыдущих этапах.

На следующей неделе, 3 и 4 октября, на Одесчине пройдут ракетные стрельбы, в связи с чем будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на A3345/19 NOTAM (Notice to Airmen.)

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Отмечается, что именно этот район Одесской области уже стал традиционным для ракетных стрельб, здесь происходили испытания комплексов "Ольха" и "Нептун" на предыдущих этапах.

Перед этим стрельбы проходили в конце августа, тогда в частности были отработаны стрельбы из модернизированного ракетного комплекса "Тополь-М" с увеличенной дальностью полета ракеты.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на юге Одесской области прошли успешные испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения.

В августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса "Ольха", созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Главным разработчиком этой ракеты выступает киевское КБ "Луч". В декабре того же года Кабинет министров увеличил срок осуществления предоплаты работ по реализации проекта нового ракетного комплекса "Тополь" до двух лет.

Весной 2018 года на юге Одесской области прошли государственные испытания ракетного комплекса, после чего тогдашний президент Украины Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать его серийное производство.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса "Ольха" и запуск линий по его серийного производства обошлись почти в 1 млрд гривень.