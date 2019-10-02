National Interest: Армия США хочет заменить артиллеристов роботами

Новые исследовательские проекты американских сухопутных войск сосредоточены на разработке автономных систем, способных заряжать артиллерийские орудия и координировать огонь.

Будут ли в будущем роботы управлять артиллерией сухопутных войск США? Новый проект рода войск призывает разработать автономные системы для перезарядки артиллерийских орудий. А еще один проект нацелен на то, чтобы заменить наводчиков, которые направляют огонь артиллерии, роботами.

Как пишет National Interest, в описании одного из американских проектов речь идет о разработке «автономных роботизированных систем, которые способны самостоятельно или полуавтономно доводить боеприпасы внутрь вооружений». В частности, такие системы должны вставлять снаряд в затвор пушки, монтировать заряды или ракетное топливо, а также следить за избыточными материалами внутри оружия.

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Самоходной гаубицей M109A6 Paladin минимально может управлять экипаж из четырех человек: командира, водителя, стрелка и заряжающего. Не понятно, кого из них могут заменить роботы, если разработки подобных систем принесут полезные плоды. Впрочем, те, кто стреляют и перезаряжают пушку, сдаются первыми «кандидатами на вылет». В то же время, учитывая успехи в разработке автономных автомобилей, водителя гаубицы тоже теоретически можно заменить машиной. Поэтому командир останется единственным человеком в составе экипажа.

Однако, в сухопутных войсках США признают, что существует риск хакерской атаки на такие автономные системы.

«Потенциальные решения должны проанализировать потребность в компактных формфакторах, низком уровне электронных следов, киберзащите, системе управления вибрациями, а также учесть ограничение энергетического обеспечения», - говорится в проектной документации.

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Но даже стрелки-люди могут в конечном итоге выглядеть, как роботы. Сухопутные войска США хотят использовать экзоскелеты для помощи артиллеристам в физически нелегкой работе управления вооружением. Также система должна защитить их от угрозы стать глухими. Соответствующий проект ставит целью разработать «пассивные или активные возможности экзоскелета для помощи экипажу артиллерийских систем». Желаемые возможности должны сократить угрозу физических поражений во время манипуляций с тяжелыми объектами, вес которых превышает 45 килограммов, а также от травм во время выполнения однообразной работы.