Турция задумалась о закупке российских истребителей Су-35 – СМИ

Подобную возможность власти Турции рассматривает, ведь США исключили страну из программы истребителей F-35.

Власти Турции рассматривает возможность покупки российских истребителей Су-35 после того, как США исключили страну из программы истребителей F-35.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Yeni Safak.

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По информации издания, турецкие органы власти, отвечающие за закупку вооружений, попросили секретариат оборонной промышленности, командование ВВС Турции и другие заинтересованные ведомства дать оценку российскому предложению. Если оно получит положительные отзывы, то будет дан старт переговорам с Россией по данному вопросу.

Официальных комментариев по поводу возможной закупки Су-35 в Анкаре пока не дают.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают продажу Турции истребителей F-35 из-за приобретения ЗРК С-400 российского производства, поставки которых начались 12 июля.

Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США.