Опубликованы фото нового огромного китайского десантного корабля Type 075

Спуск корабля на воду ознаменует новую эру для китайского флота, серьезно расширив его десантные возможности.

В сети появились фотографии нового китайского универсального десантного корабля Type 075, который станет самым мощным судном подобного класса в Военно-морских силах КНР.

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Об этом говорится в материале The Drive. Отмечается, что корабль можно отнести к классу «Десантных вертолётоносных кораблей-доков» (LHD). Его введение в строй знаменует новую эру для китайского флота, серьезно расширив его возможности.

Судно отличается огромными размерами. Его водоизмещение, по некоторым оценкам, может составлять около 40 тысяч тонн, что делает его почти равным американскому аналогу – десантному кораблю типа «Уосп» (Wasp-class). Есть и более сдержанные оценки, по которым новое китайское судно будет иметь водоизмещение в 30-35 тысяч тонн. Так или иначе, корабль будет превосходить по своим размерам большинство своих иностранных аналогов.

Close range photo of china navy type 075 LHD starboard

中国海军075型两栖攻击舰右舷近距离照片 pic.twitter.com/smqgTUd1T6 — 龙龑之 (@Loongnaval) August 23, 2019

the island of China navy type 075 LHD pic.twitter.com/BB7rJNL78W — 龙龑之 (@Loongnaval) August 21, 2019

China navy type 075 LHD latest photos pic.twitter.com/4Jzzmot3FM — 龙龑之 (@Loongnaval) August 20, 2019

Платформа, как предполагается, будет способна нести около 30 вертолетов различных типов, сотни пехотинцев, технику, а также пару десантных катеров на воздушной подушке Type 726. Речь идет о возможностях, сходных с возможностями американских УДК «Уосп».

Type 075 будет эксплуатироваться параллельно с десантными судами класса Type 071, которое приблизительно соответствует американскиму десантному транспорт-доку типа «Сан-Антонио». Китай также располагает множеством более традиционных десантных судов, которые остаются в эксплуатации.

В мае сообщалось, что Китай превзошел США по общему количеству боевых кораблей. ВМС Китая смогли достигнуть численности в 300 кораблей – на 13 больше, чем у ВМС США.

Тем не менее, Китай испытывает острую нехватку платформ для проекции силы (к примеру - авианосцев). Значительная часть китайского флота приходится на корабли, не предназначенные для проведения операций вдали от родных берегов.