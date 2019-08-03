США начали разработку новых ракетных систем

Договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил существование 2 августа.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США уже начали работу над мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования.

Об этом заявил министр обороны Марк Эспер, передает Deutsche Welle.

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По его словам, новая ракетная программа пока что находится на ранней стадии.

Министр подчеркнул, что США добросовестно придерживались своих обязательств в рамках соглашения. При этом Эспер обвинил Россию в продолжительных и неоднократных нарушениях ДРСМД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 августа, завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего данная сделка прекратила свое действие.

"Россия несет исключительную ответственность за прекращение договора. Начиная, по меньшей мере, с середины 2000-х годов, Россия разрабатывала, производила, осуществляла пусковые испытания, а теперь развернула несколько батальонов своей ракеты, что противоречит договору (крылатой ракеты средней дальности наземного базирования SSC-8 или 9М729). Соединенные Штаты впервые выразили свою обеспокоенность России в 2013 году. Россия в ответ систематически, в течение шести лет, отвергала усилия США, направленные на возвращение России к соблюдению условий договора", - подчеркнул государственный секретарь США Майк Помпео.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ был призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещал США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.