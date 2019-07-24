Индия проведет первые военные учения в космосе

Власти Индии начали планировать проведение космического учения вскоре после испытания противоспутникового оружия.

Вооруженные силы Индии 25-26 июля намерены провести первое в истории страны учение по отработке боевых действий в космосе.

Как пишет N+1 со ссылкой на The Times of India, целью учения станет оценка "неминуемых угроз" и выработка предварительной версии космической военной доктрины.

В учении, получившем название IndSpaceEx, будут принимать участие ВВС, ВМС и сухопутные войска Индии.

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Как пишет The Times of India, власти Индии начали планировать проведение космического учения вскоре после испытания противоспутникового оружия.

Отмечается, что учение также должно стать ответом на активное развитие космической спутниковой группировки Китаем, с которым Индия ведет территориальные споры.

Военные некоторых стран мира сегодня рассматривают космос в качестве еще одной площадки для размещения разведывательных систем, вооружения и, возможно, ведения боевых действий. В рамках программ по выработке космической военной доктрины и разработке систем защиты от военных угроз из космоса Индия уже провела успешные испытания противоспутникового оружия.

Испытания индийского противоспутникового оружия состоялись в марте текущего года в рамках "Миссии Шакти". Во время испытаний индийская противоспутниковая ракета сбила индийский спутник Microsat-R. В результате на орбите образовалось облако из более чем 100 обломком величиной более 10 сантиметров.