США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии

США ведет мониторинг около 270 объектов в облаке обломков, которые появились после испытаний.

Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников.

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Об этом рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон. «Сразу после испытаний (индийская ракета.- ред.) попала в объект-цель», - сказал Томпсон, передает kommersant со ссылкой на CNN.

По словам американского военного, США ведет мониторинг около 270 объектов в облаке обломков, которые появились после испытаний.

О том, что Индия успешно испытала противоспутниковое оружие, сбив космический аппарат на низкой околоземной орбите, стало известно 27 марта. «Индия вошла в число космических сверхдержав. Только три страны в мире имеют такую возможность», - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Среди стран, которые способны сбить спутник ракетой, есть Россия, США и Китай.

Руководство Индии также рассчитывает в октябре 2019 года отправить на Луну миссию «Чандраян-2» , а в августе 2022 года в космос должна полететь пилотируемая миссия.