Энтузиасты нашли в водоеме немецкую штурмовую винтовку Sturmgewehr 44 (видео)

Один из самых неоднозначных образцов стрелкового оружия в истории неплохо сохранился.

Пара нидерландских энтузиастов решила обследовать один из водоемов, используя магнит. Им удалось обнаружить немецкую штурмовую винтовку Sturmgewehr 44.

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Она была разработана в годы Второй мировой войны и среди автоматов современного типа стала первой, которую выпускали массово. Всего произвели 450 тысяч StG 44, передает Naked Science.

От пистолетов и пулеметов StG 44 отличает более мощный промежуточный патрон, позволявший оружию иметь неплохую прицельную дальность. В то же время Sturmgewehr 44 был довольно сложным и тяжелым автоматом: он весит более пяти килограммов.

Ранее сообщалось, что румынские вооруженные силы снимут с вооружения лицензионные копии автомата Калашникова и заменят их итальянскими стрелковыми комплексами Beretta ARX-160.