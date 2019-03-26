Румынская армия нашла замену автомату Калашникова

Армия Румынии планирует отказаться от автомата Калашникова.

Румынские вооруженные силы снимут с вооружения лицензионные копии автомата Калашникова и заменят их итальянскими стрелковыми комплексами Beretta ARX-160.

Об этом сообщил министр экономики Румынии Николае Беделеу, сообщает телеканал B1.

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"Это оружие уже было опробовано вооруженными силами Румынии. Мы провели переговоры с нашими итальянскими коллегами и заключили соответствующий договор", — отметил румынский министр.

Он подчеркнул, что армия Румынии должна отказаться от старого оружия — автоматов Калашникова — ради соответствия стандартам НАТО.

Планируется, что новое оружие начнет выпускать оружейный завод в городе Плопень; Beretta ARX-160 будет выпускаться сразу в двух вариантах: экспортном, для поставок за рубеж, и для вооружения собственной армии.

Ранее в Национальной полиции Украины приняли решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которые должны прийти на смену автоматам Калашникова и пистолетам Макарова.