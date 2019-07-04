Пентагон объявил конкурс на разработку роботизированной орбитальной станции

Станция должна быть пригодна для работы с грузами или полезной нагрузкой массой до 80 килограммов.

Подразделение оборонных инноваций Пентагона объявило конкурс на разработку концепции орбитальной станции, которую можно было бы использовать для проведения экспериментов и «хранения грузов».

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Как сообщает N+1, ссылаясь на Breaking Defense, прием заявок будет производиться до 9 июля 2019 года включительно.

Согласно обнародованному на сайте Подразделения списку требований, перспективная станция должна быть пригодна для космического строительства, экспериментов, обучения, испытаний, хранения грузов и их транспортировки, «а также для выполнения прочих функций».

В рамках конкурса Пентагон намерен заказать участникам проектирование и прототипирование небольшой роботизированной орбитальной станции с внутренним объемом в 1 кубический метр. Эта станция должна быть пригодна для работы с грузами или полезной нагрузкой массой до 80 килограммов.

Бортовой источник питания должен быть способен поддерживать длительную электрическую мощность в 1 киловатт, а системы связи аппарата должны обеспечивать обмен данными на скорости не менее 100 килобит в секунду.

Конкурс будет проведен в несколько этапов. На первом этапе речь будет идти о разработке проекта. В 2020 году, если военные получат необходимое финансирование, стартует второй этап конкурса, предполагающий разработку и вывод на орбиту Земли прототипов орбитальных станций. Прототипы должны быть собраны по модульному принципу, а также предусматривать возможность последующей достройки.

После успешного завершения конкурса, станция может быть доработана. В число функций, которые она сможет выполнять после модернизации, военные включили прием на борт людей, смену орбиты, проведение работ за пределами низкой околоземной орбиты, стыковку с другими космическими аппаратами, а также сборку других объектов на орбите с помощью одного или нескольких роботизированных манипуляторов.

Ранее сообщалось, что Британия усиливает оборону в космосе для защиты спутников от России.