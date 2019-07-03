Америка дрожит от страха: в России устроили показательное разрезание арбузов танками Т-80 (видео)

Странные маневры, наверное, должны были доказать ловкость российских танкистов, но польза от таких «навыков» в бою остается неизвестной.

Вооруженные силы России устроили очень странную демонстрацию «точности» танковых экипажей. На форуме «Армия-2019» танки Т-80 рисовали, резали фрукты и «танцевали» под музыку Петра Чайковского. Как все это должно помочь в бою, остается неизвестным.

Как пишет Business Insider, одном из танков к дулу привязали маркер и заставили рисовать пятиконечную звезду.

«Это безусловное доказательство, что российские танкисты превзошли американских коллег в искусстве», - посмеялся эксперт по российской оборонной политике Роб Ли на своей странице в Twitter.

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Также странная демонстрация включала показательное разрезание арбузов, дынь и яблок. С ножом, прикрепленным к дулу пушки, Т-80 разрезал фрукты пополам. А в завершение два танка еще и «станцевали» под часть из «Лебединого озера» Петра Чайковского.