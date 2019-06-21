Россия уничтожит захваченную украинскую подводную лодку

В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641.

Россия хочет утилизировать захваченную в 2014 году подводную лодку "Запорожье" проекта 641 Военно-морских сил ВСУ.

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Об этом сообщает Украинский милитарный портал. Соответствующее решение объявило Министерство обороны России на тендере по утилизации ряда кораблей.

В самом тендере указывается о намерении ликвидировать подводную лодку проекта 641 без указания какой именно лодки, однако известно, что в распоряжении России есть только одна подводная лодка этого проекта – захваченная в 2014 году субмарина "Запорожье" (U-001).

Ранее сообщалось, что Россия спустила на воду атомную подводную лодку специального назначения, которая, как считают, способна нести подводные беспилотные аппараты, оснащенные ядерными зарядами.