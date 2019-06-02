Танки и авиация: десантники ВСУ отработали уничтожение противника на Азове (видео)

В штабе ООС отметили, что акватория и побережье Азовского моря, как и раньше, остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии России.

Украинские военнослужащие провели плановые учения по отражению морского десанта противника на побережье Азовского моря.

Об этом 2 июня сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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«На этот раз, по легенде плановых учений, наш протидесантний резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и приданой авиации «уничтожал» первую волну морского десанта противника, делая невозможным высадку второго эшелона», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что акватория и побережье Азовского моря, как и раньше, остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии России. Именно поэтому части и подразделения Объединенных сил готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья.

Как сообщал УНИАН, в Азовском море экипажи малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны» провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.