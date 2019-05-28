Украинские катера провели учения со стрельбами в Азовском море (видео)

Обучение в море происходили при поддержке морской авиации.

В Азовском море экипажи малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны» провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

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Учения в море проводились при поддержке морской авиации, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады Военно-морских сил.

«Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи», — отметили в ООС.

Отмечается, что подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность сил к реагированию.