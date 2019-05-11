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"Противотанковый истребитель": нацгвардейцы провели испытания американского гранатомета (видео)

00:58, 11 мая 2019
Оружие
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Национальная гвардия имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 / фото facebook.com/arsen.avakov.1

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии в Facebook.

Американский гранатомет имеет преимущества перед ручным гранатометом РПГ-7. PSRL-1 поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты. "Противотанковый истребитель, который поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - 40 мм калибра", - говорится в сообщении. 

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Национальная гвардия имеет на вооружении партию 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1, Кроме того, уже разработана программа обучения личного состава и методика эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1. 

Как сообщалось ранее, за время военной агрессии России украинское войско получило 26 тысяч единиц оружия и военной техники от "Укроборонпрома".

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Теги: #Нацгвардия#гранатометы