Турция будет поставлять Украине охлаждающие тепловизоры для систем противотанкового вооружения

Также Украина получит очередные партии средств защищенной радиосвязи.

Украина планирует импортировать из Турции охлаждающие тепловизоры для установки на системы управляемого противотанкового вооружения, а также получит очередные партии средств защищенной радиосвязи.

Как сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром», контракты о поставках товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений были подписаны между государственным хозрасчетным внешнеторговым предприятием «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав ГК «Укроборонпром», и турецкой компанией Aselsan.

Контракты были заключены во второй день международной выставки IDEF'19, которая проходит в Стамбуле. Подписание соглашений между украинской и турецкой компаниями состоялось при участии председателя Savunma Sanayii Başkanı - президентской администрации оборонной промышленности Измаила Демира.

«Украинская сторона планирует импортировать охлаждающие тепловизоры для установки на системы управляемого противотанкового вооружения, а также получит очередные партии средств защищенной радиосвязи УКВ-диапазона», - говорится в сообщении.

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В «Укроборонпроме» подчеркивают, что подписанные контракты являются очередным этапом развития взаимоотношений с Aselsan. Турецкая компания еще с 2017 года является основным поставщиком средств связи УКВ-диапазона для Вооруженных сил Украины, а «Спецтехноэкспорт» выполняет ряд экспортных поставок военной продукции украинского производства для Aselsan.

В 2018 году предприятия заключили первый в истории Украины офсетный контракт, который предусматривает ряд компенсаций при закупке турецких средств связи. Поэтому, кроме встречной торговли, при которой Aselsan закупает продукцию и услуги украинского ОПК, турецкая сторона передает Украины технологию криптования радиосвязи, систему управления боем и создает сервисный центр в Украине для обслуживания систем военной радиосвязи.

Как сообщал УНИАН, в первый день международной оборонной выставки IDEF 2019 «Спецтехноэкспорт» парафировал контракт с турецкой государственной корпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu на поставку в Турцию 120-миллиметровых ствольных управляемых ракет «Конус», которые разработаны и производятся на госпредприятии «Луч».