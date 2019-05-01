Украина будет поставлять в Турцию управляемые ракеты "Конус"

Начало производства партии ракет на экспорт начнется в ближайшие недели.

Украинское госпредприятие Спецтехноэкспорт в ближайшие недели начнет поставки в Турцию 120-мм ствольных управляемых ракет Конус производства ГП ГККБ ЛУЧ.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Соответствующий контракт был написано с турецкой государственной корпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu в рамках Международной оборонной выставки ИDEF2019 в Стамбуле.

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"В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120-мм управляемых ракет Конус и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK", - пояснили в Спецтехноэкспорте.

Преимуществом сотрудничества с MKEK называют возможность поставлять высокоточное оружие не только турецким Вооруженным Силам, но и увеличить присутствие украинской продукции на других рынках, в частности на Ближнем Востоке.